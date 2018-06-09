Порошенко подзвонив Путіну

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях.

"Глава Української держави звернув увагу на голодування українців та висловив занепокоєння погіршенням їхнього стану здоров’я", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Порошенка додали, що сторони домовились про те, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян.

Про телефонну розмову Порошенко і Путіна повідомляє і сайт Кремля.

Як повідомлялося, що 4 червня віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що Україна готова передати 23 росіян, засуджених в Україні, для звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Павла Гриба та інших.

Однак згодом заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що Москва не отримувала від Києва офіційного звернення про обмін ув'язненими.

8 червня Порошенко зустрівся з родинами українських заручників, які утримуються у російських в’язницях, на окупованих територіях Донбасу та Криму.