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Порошенко подзвонив Путіну

Субота, 9 червня 2018, 15:02
Порошенко подзвонив Путіну

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля.

Про це повідомляє прес-служба українського президента.

Зазначається, що Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях.

"Глава Української держави звернув увагу на голодування українців та висловив занепокоєння погіршенням їхнього стану здоров’я", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Порошенка додали, що сторони домовились про те, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян.

Про телефонну розмову Порошенка і Путіна повідомляє і сайт Кремля.  

Зазначається, що розмова відбулася за ініціативою української сторони.

"Обговорювалася ситуація на південному сході України і хід реалізації мінського "Комплексу заходів", в тому числі з урахуванням запланованої на 11 червня в Берліні зустрічі міністрів закордонних справ держав "нормандського формату"", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що особливу увагу сторони приділили питанням гуманітарного характеру, включаючи обмін утримуваних осіб.

"Володимир Путін наголосив на необхідності негайного звільнення російських журналістів, заарештованих в Україні", - повідомляє прес-служба Кремля.

Як повідомлялося, що 4 червня віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що Україна готова передати 23 росіян, засуджених в Україні, для звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Павла Гриба та інших.

Однак згодом заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що Москва не отримувала від Києва офіційного звернення про обмін ув'язненими.

8 червня Порошенко зустрівся з родинами українських заручників, які утримуються у російських в’язницях, на окупованих територіях Донбасу та Криму. 

Українська правда

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Теми: ПорошенкоПутінполітв'язні
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