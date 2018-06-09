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РФ озвучила свої вимоги перед зустріччю в "нормандському форматі"

Субота, 9 червня 2018, 19:37
РФ озвучила свої вимоги перед зустріччю в нормандському форматі

На зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" 11 червня Росія вимагатиме розведення сил у Станиці Луганській і фіксації так званої "формули Штайнмайєра".

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії у зв'язку з участю міністра закордонних справ країни Сергія Лаврова в міністерській зустрічі в "нормандському" форматі.

"Так і не здійснивши цей процес у Станиці Луганській, українські силовики інтенсивно зміцнюються в н.п. Золоте і Петровське, звідки ними і ополченцями Донбасу восени 2016 року були відведені війська і техніка", - стверджують у російському МЗС.

"Російська сторона має намір вимагати невідкладно відновити статус-кво, що склався в н.п. Золоте і Петровське після здійснення там в 2016 році розведення сил і засобів сторін, і завершити цей процес у Станиці Луганській", - йдеться в коментарі.

Крім того, РФ має намір приділити увагу "політичним аспектам врегулювання".

"Мова, перш за все, йде про необхідність фіксації досягнутої ще на саміті в "нормандському форматі" в Парижі 2 жовтня 2015 року і підтвердженої лідерами "нормандської четвірки" в Берліні 19 жовтня 2016 року домовленості про порядок вступу в силу закону про особливий статус Донбасу, більш відомої як "формула Штайнмайєра", - заявили в МЗС РФ.

Там також наголосили на необхідності зрушень у вирішенні гуманітарних проблем.

Коментуючи можливість створення миротворчої місії ООН на Донбасі, в МЗС РФ заявили, що "європейські і американські партнери просувають ідеї силової операції "з примусу до миру", встановленню в регіоні - до проведення там місцевих виборів - міжнародної військово-цивільної адміністрації".

"Будь-які формати міжнародного сприяння врегулюванню внутрішньоукраїнської кризи, в т.ч. по лінії ООН, повинні спиратися на згоду самих сторін конфлікту - Києва і Донбасу", - йдеться в коментарі.

Як повідомлялося, зустріч міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" відбудеться 11 червня в Берліні.

8 червня офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар повідомила, що вперше однією з головних тем переговорів стане миротворча місія ООН для Сходу України.

Українська правда

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Теми: РосіяМЗСДонбас
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