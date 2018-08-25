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Українці взяли "срібло" та "бронзу" на чемпіонаті світу з греблі

Субота, 25 серпня 2018, 19:46
Українці взяли срібло та бронзу на чемпіонаті світу з греблі

Збірна України завоювала срібну медаль чемпіонату світу-2018 з веслування на байдарках і каное.

Каное-четвірка у складі Юрія Вандюка, Андрія Рибалка, Олега Боровика і Едуарда Шеметила стала срібним призером на дистанції 500 м з підсумковим часом 1: 36.726 хв (+1.120 с), поступившись збірній з РФ, пише Xsport.

 

Крім того українські байдарочниці Марія Кічасова-Скорик і Анастасія Горлова завоювали "бронзу" чемпіонату світу з веслування.

"У двійці на дистанції 200 м дівчата вийшли вперед вже на старті дистанції, але за 50 метрів до фінішу німецький і новозеландський екіпажі наздогнали українок і в підсумку залишили їх з "бронзою" ЧС - 37,294 с (+0,137 с)", - пише Xsport.

Ця медаль стала першою в кар'єрі спортсменок на світовій першості.


"Українська правда" у Threads

Теми: спортчемпіонат світу
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