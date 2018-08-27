Винищувачі НАТО знову перехопили літаки РФ над Чорним морем

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Понеділок, 27 серпня 2018, 01:45

Два британські винищувачі Eurofighter Typhoon перехопили над Чорним морем російські літаки "Ан-26" і "Бе-12".

Про це повідомляє офіційний сайт Королівських ВПС.

У заяві йдеться, що подія сталася 25 серпня. Винищувачі злітали з авіабази в Румунії.

Приводом стало наближення до кордонів НАТО російського військово-транспортного літака "Ан-26" і протичовнового "Бе-12".

Як повідомлялося, 13 серпня винищувачі Eurofighter Typhoon піднялися в повітря з румунської бази Міхаїл Когалнічану через присутність над Чорним морем неподалік кордонів НАТО шести російських бомбардувальників Су-24, які прямували до Криму.

22 серпня Велика Британія заявила, що два літаки королівських ВПС (RAF) Typhoon були підняті з бази в Румунії для переслідування виявлених російських винищувачів, які наблизилися до повітряного простору НАТО над Чорним морем.

Міністр оборони Румунії Міхай Фіфор раніше заявляв про частоту подібних "викликів" з боку РФ.

На військовій базі у Румунії розміщені чотири британських винищувачі і сотні представників збройних сил США.

Теми: Британія Росія Чорне море НАТО
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