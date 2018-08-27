На Сумщині прикордонники запобігли вивезенню старовинної книги до РФ
Понеділок, 27 серпня 2018, 03:08
Українські прикордонники та митники в пункті пропуску "Бачівськ" запобігли спробі вивезення з України старовинної книги видання середини ХІХ століття.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
"25 серпня під час перевірки багажного відділення мікроавтобусу "Мерседес", який прямував до РФ, правоохоронці виявили старовинну книгу. Її намагався вивезти за межі нашої країни 63-річний громадянин Росії, який їхав в автівці як пасажир.
Як з’ясувалося, книга 1877 року видання "КУРСЪ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ" можливо становить культурну цінність", - йдеться у повідомленні.
Вилучену старовинну книгу передали для проведення експертизи на предмет культурної чи історичної цінності.