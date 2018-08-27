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Меркель виступила проти відновлення загального призову у Німеччині

Понеділок, 27 серпня 2018, 06:22

Канцлер ФРН Ангела Меркель відкинула ідею повернення до загального призову у Німеччині.

Про це вона заявила інтерв'ю телеканалу ARD, яке вийшло 26 серпня, передає DW.

"Я не хотіла би повертати призов", - наголосила Меркель.

Загальний призов скасували у 2011 році.

Ідею його поновлення висунули у Християнсько-демократичному союзі (ХДС), але і Меркель, і міністер оборони Урсула фон дер Ляєн виступають проти.

Не підтримують ідею і в сестринській партії Християнсько-соціальний союз (ХСС).

Як повідомляє агентство dpa, одна з причин - поновлення призову вимагатиме додаткових витрат із бюджету Бундесверу, що означатиме нестачу коштів на модернізацію оснащення збройних сил.

Як повідомлялось, міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн просить збільшити на 25 млрд євро фінансування збройних сил країни.

Вона обгрунтувала свої вимоги секретною доповіддю Міноборони, за якою без зазначених коштів стають неможливими понад 200 нових оборонних проектів.

У 2018 році на оборону бюджетом Німеччини передбачено 38,5 млрд євро, у наступному році планується на ці цілі виділити 41,5 млрд євро.

Перед цим канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що до 2024 року її країна не досягне цілі НАТО щодо витрат 2% від ВВП на оборону, а виділятиме 1,5%.

"Українська правда" в Threads

Теми: НімеччинаМеркельармія
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