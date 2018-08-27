Україна передала Туреччині список бранців Кремля

Україна передала Туреччині список усіх політв’язнів Кремля, про який раніше просив президент Реджеп Ердоган.

Про це повідомив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, передає "Громадське".

"Вже передали, але точну дату сказати не можу. Десь тиждень тому це було", — сказав він.

Зазначається, що список передали через українське посольство в Туреччині.

Джемілєв додав, що Ердоган не називав жодних термінів, коли саме він говоритиме з президентом Росії Володимиром Путіним щодо звільнення українських політв’язнів.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив лідера кримських татар Мустафу Джемілєва надати йому список українських в’язнів у російських тюрмах, з приводу яких він пообіцяв "говорити з Путіним".

У жовтні минулого року засуджених в анексованому Росією Криму лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова передали Туреччині. За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Чийгоза й Умерова була досягнута під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і російського президента Володимира Путіна.

Наразі у в'язницях РФ перебуває понад 70 українців політв'язнів.

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