Порошенко й Трамп можуть похапцем "звірити годинники" в Нью-Йорку
Під час візиту президента Петра Порошенка до Нью-Йорка у вересні окремої зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом не планується, але можлива коротка зустріч на полях Генеральної асамблеї ООН.
Про це посол у США Валерій Чалий повідомив на прес-клубі XIII наради керівників закордонних дипломатичних місій України.
"Поки що така зустріч не планується, але так чи інакше "звірка годинників" має бути... Думаю, повноцінної годинної зустрічі не буде", – сказав дипломат, повідомляє Ліга.net.
До цього востаннє Порошенко близько 20 хвилин спілкувався з Трампом 12 липня у кулуарах брюссельського саміту НАТО.
На Генасамблеї ООН в українського президента заплановано виступ і низку двосторонніх зустрічей.
За словами Чалого, зараз МЗС працює над тим, щоб організувати зустріч голови відомства Павла Клімкіна з держсекретарем США Майклом Помпео.
Відкриття сесії 73-ї Генасамблеї ООН відбудеться 18 вересня.