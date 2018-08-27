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Порошенко й Трамп можуть похапцем "звірити годинники" в Нью-Йорку

Понеділок, 27 серпня 2018, 16:21
Порошенко й Трамп можуть похапцем звірити годинники в Нью-Йорку
president.gov.ua

Під час візиту президента Петра Порошенка до Нью-Йорка у вересні окремої зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом не планується, але можлива коротка зустріч на полях Генеральної асамблеї ООН.

Про це посол у США Валерій Чалий повідомив на прес-клубі XIII наради керівників закордонних дипломатичних місій України.

"Поки що така зустріч не планується, але так чи інакше "звірка годинників" має бути... Думаю, повноцінної годинної зустрічі не буде", – сказав дипломат, повідомляє Ліга.net.

До цього востаннє Порошенко близько 20 хвилин спілкувався з Трампом 12 липня у кулуарах брюссельського саміту НАТО.

На Генасамблеї ООН в українського президента заплановано виступ і низку двосторонніх зустрічей.

За словами Чалого, зараз МЗС працює над тим, щоб організувати зустріч голови відомства Павла Клімкіна з держсекретарем США Майклом Помпео.

Відкриття сесії 73-ї Генасамблеї ООН відбудеться 18 вересня.

уточнено
Теми: ПорошенкоТрампСШАООН
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