Порошенко й Трамп можуть похапцем "звірити годинники" в Нью-Йорку

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Понеділок, 27 серпня 2018, 16:21
president.gov.ua

У вересні президент Петро Порошенко відбуде до Нью-Йорка на засідання 73-й Генеральної асамблеї ООН, але окремої зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом у його графіку поки немає.

Про це посол у США Валерій Чалий повідомив на прес-клубі XIII наради керівників закордонних дипломатичних місій України, повідомляє Ліга.net

"Поки що така зустріч не планується, але так чи інакше "звірка годинників" має бути... Думаю, повноцінної годинної зустрічі не буде", – сказав дипломат.

До цього востаннє Порошенко близько 20 хвилин спілкувався з Трампом 12 липня у кулуарах брюссельського саміту НАТО.

На Генасамблеї ООН в українського президента заплановано виступ і низку двосторонніх зустрічей.

За словами Чалого, зараз МЗС працює над тим, щоб організувати зустріч голови відомства Павла Клімкіна з держсекретарем США Майклом Помпео.

Відкриття сесії Генасамблеї ООН відбудеться 18 вересня.

Теми: Порошенко Трамп США ООН
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