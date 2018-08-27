В Полтаві спіймали водія зі сп’янінням у 21 раз вище норми

Патрульні поліцейські Полтавської області склали адміністративний протокол на водія вміст алкоголю в крові якого перевищував норму в 21 раз.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Подія сталася ввечері 26 серпня у Полтаві під час оформлення ДТП.

Зазначають, що патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2105, аби залучити водія у якості свідка.

"У чоловіка за кермом охоронці порядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння — нечітка мова, запах алкоголю з порожнини рота, тремтіння пальців рук", - повідомили правоохоронці.

Водій погодився пройти перевірку на алкотестері й результат показав — 4,32 проміле алкоголю, що в понад 21 раз перевищує допустиму норму.

За інформацією поліції, 41-річний водій не мав із собою водійського посвідчення.

Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали за ч.1. ст.130 (керування в стані алкогольного сп’яніння) та ч.1 ст.126 (керування без відповідних документів) КУпАП.