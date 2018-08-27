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У Польщі понад мільйон українців, 1/5 – з "карткою поляка"

Понеділок, 27 серпня 2018, 17:05

У Польщі живе й працює понад 1 мільйон громадян України, близько 200 тисяч українців отримали "картку поляка".

Про це посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив у Києві в ході прес-клубу XIII наради керівників закордонних дипустанов України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у Польщі працює й живе більше 1 мільйона українців. Точних даних немає, ці дані базуються на кількості виданих національних віз, дозволів на роботу чи проживання", – розповів він.

За даними посла, було видано близько 200 тисяч "карток поляка".

Дещиця вважає, що українці роблять серйозний внесок у польську економіку.

Дипломат також зазначив, що "є проблема збільшення і модернізації пунктів пропуску на українсько-польському кордоні".

Раніше повідомлялося, що українці у 2015-2017 роках купляли в Польщі найбільше житла у порівнянні з іншими іноземцями.

Теми: Польщаміграція
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