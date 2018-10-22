Радник Трампа зустрінеться з Лавровим і Путіним

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон 22 жовтня розпочинає дводенний офіційний візит до Росії.

Він зустрінеться з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і президентом Володимиром Путіним, повідомляє "Радіо Свобода".

Болтон прибуває до Москви на тлі повідомлень американських ЗМІ, що Вашингтон має намір денонсувати Договір 1987 року про ліквідацію ядерних ракет середнього і меншого радіусу дії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін прийме Болтона, хоча "це не відбудеться" 22 жовтня, в перший офіційний день візиту.

Очікується, що 22 жовтня Болтон зустрінеться з Лавровим.

Крім Росії, Болтон відвідає Азербайджан, Грузію і Вірменію.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков розповів "Інтерфаксу", що очікує від Болтона "професійного уточнення точного значення" позиції Трампа щодо договору 1987 року.

Раніше Рябков заявив, що одностороннє виведення США з цієї угоди буде "дуже небезпечним" та призведе до "військово-технічної" відповіді.

Договір 1987 року про ліквідацію ядерних ракет середнього і меншого радіусу дії. був підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

Учасники взяли на себе зобов’язання не виробляти, не випробовувати і не розгортати наземних балістичних і крилатих ракет середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності.

Як стверджують Сполучені Штати, Росія почала дислокувати в Європі ракети малого радіусу дії, здатні нести ядерні боєголовки – і цим порушила угоду.

4 роки тому США вперше офіційно попередили Росію про те, що вона порушує договір щодо ядерних ракет.

Питання про денонсацію цього договору розглядалося ще адміністрацією президента Барака Обами, але від цього кроку відмовилися через протести Німеччини і побоювання, що він може призвести до гонки озброєнь.

Москва, як водиться, заперечує звинувачення США і заявляє, що умови договору порушують деякі елементи американської протиракетної системи в Європі.