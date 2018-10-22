Коаліція США завдала авіаударів у Сирії: десятки загиблих

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Понеділок, 22 жовтня 2018, 14:54

Коаліція під керівництвом США заявила в неділю, що вбила бойовиків у східній Сирії, атакувавши мечеть, яку "Ісламська держава" використовувала як базу.

Про це пише Reuters.

Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що внаслідок повітряних атак в четвер та п'ятницю в селі Аль-Суса та його околицях загинула 41 особа, зокрема 10 дітей. Багато хто з них були іракськими родичами бойовиків "Ісламської держави", сказали британські спостерігачі.

Коаліційні удари, які поцілили мечеть та будинки, ліквідували 22 джихадистів навколо річки Євфрат біля іракського кордону, одного з останніх ісламських анклавів в Сирії.

Міністерство закордонних справ Сирії заявило, що коаліційні літаки "вчинили злочин", в результаті чого загинуло щонайменше 62 мирних мешканців в Аль-Суса та сусідній провінції Дейр-ез-Зор.

Коаліція під керівництвом США заявила, що знищила мечеть, яку терористи перетворили на штаб-квартиру в Аль-Суса, щоб захистити свою останню територію.

Європейська правда

Теми: Сирія
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