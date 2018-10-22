Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коаліція США завдала авіаударів у Сирії: десятки загиблих

Понеділок, 22 жовтня 2018, 14:54

Коаліція під керівництвом США заявила в неділю, що вбила бойовиків у східній Сирії, атакувавши мечеть, яку "Ісламська держава" використовувала як базу.

Про це пише Reuters.

Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що внаслідок повітряних атак в четвер та п'ятницю в селі Аль-Суса та його околицях загинула 41 особа, зокрема 10 дітей. Багато хто з них були іракськими родичами бойовиків "Ісламської держави", сказали британські спостерігачі.

Коаліційні удари, які поцілили мечеть та будинки, ліквідували 22 джихадистів навколо річки Євфрат біля іракського кордону, одного з останніх ісламських анклавів в Сирії.

Міністерство закордонних справ Сирії заявило, що коаліційні літаки "вчинили злочин", в результаті чого загинуло щонайменше 62 мирних мешканців в Аль-Суса та сусідній провінції Дейр-ез-Зор.

Коаліція під керівництвом США заявила, що знищила мечеть, яку терористи перетворили на штаб-квартиру в Аль-Суса, щоб захистити свою останню територію.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Сирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: