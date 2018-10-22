Колишній даішник просив 2 тисячі хабара, а отримав 2,5 років тюрми  

Верховний суд засудив до двох з половиною років ув’язнення колишнього т.в.о. начальника відділу автоінспекції міста Борислав, що на Львівщині.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба управління СБУ у Львівській області.

"Верховний Суд України поставив остаточну крапку", - сказано у повідомленні.

"Капітана міліції у жовтні 2014 року затримали оперативники Управління СБ України у Львівській області під час одержання двох тисяч гривень хабара. Ці гроші зловмисник вимагав від місцевого мешканця, якого викрив у керуванні автомобілем у стані сп’яніння. У разі несплати "данини" він погрожував скласти протокол зі штрафом у сім тисяч гривень та позбавити водійських прав", - повідомили у СБУ.

Верховний суд підтвердив вирок Бориславського міського суду, а також і ухвалу Апеляційного суду Львівської області, залишивши касаційні скарги без задоволення.