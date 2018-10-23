Дії РФ в Азовському морі: Європарламент бачить загрозу, можливі нові санкції

У Європарламенті заявляють про неприпустимість агресивних дій Росії в Азовському морі, що може призвести до ескалації нового конфлікту в Європі, та закликають запровадити проти Кремля додаткові санкції.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Переважна більшість учасників дебатів у Європарламенті, обговорюючи у вівторок ситуацію в Азовському морі, висловили думку, що дії Росії неприпустимі.

"Порушення з боку Росії міжнародного права – це не новий факт. Але спроба анексії Азовського моря та часткова блокада українських портів – це черговий серйозний виклик, що погіршує європейський режим на морях. Очевидно, що це більш серйозно, ніж торговельні та економічні питання. Ситуація в Азові поступово може перетворитися на новий конфлікт", - заявила від імені політичної групи Європейської народної партії депутат Сандра Калнієте.

Представник політичної групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Віктор Боштінару відзначив, що будівництво керченського моста та події в Азовському морі – це чергова атака з боку РФ проти суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України, а також пряме порушення міжнародного права.

"ЄС повинен сприяти вирішенню ситуації, і навігація в Азовському морі повинна бути повернута до норм міжнародного морського права", - заявив представник "есдеків".

Він додав, що ситуація загрожує усьому східному флангу НАТО, а також безпеці країн-членів.

"Агресивна позиція Росії в Азовському морі є черговим прикладом, що ця країна застосовує заходи для недопущення туди доступу", - відзначила депутат від групи Консерваторів та реформістів Анна Фотига.

У свою чергу депутат від політичної групи Альянсу лібералів та демократів за Європу Петрас Ауштревічус наголосив на необхідності запровадження проти Росії додаткових санкцій.

"Єдиною відповіддю на це грубе порушення міжнародного права є запровадження додаткових обмежених заходів проти агресивного Кремля", - переконаний політик.

Ауштревічус також відзначив, що ЄС повинен застосувати юридично-правові заходи відносно європейських компаній, окремих людей і навіть країн, які співпрацюють з російською стороною у порушення режиму санкцій.

"Події в Азовському морі необхідно розглядати у контексті російської окупації Криму", - заявила у свою чергу представник "зелених" Ребека Гармс.

Вона висловила думку, що ОБСЄ повинна розширити свій моніторинговий мандат на територію Азовського моря, а ЄС і НАТО мають перекинути військові кораблі у регіон, щоб запобігти ескалації.

Як очікується, резолюція Європарламенту щодо дій Росії в Азовському морі буде проголосована у четвер. Проекти документа подали п'ять найбільших політичних груп законодавчого органу ЄС.

Нагадаємо, російські силовики затримують в акваторії Азовського моря судна, що прямують до українських портів. Такі дії агресора є порушенням міжнародного морського права, спрямованим на підрив економічних, політичних та безпекових інтересів України у регіоні.

Раніше високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС засуджує будівництво Росією керченського мосту, а також блокування судноплавства і мілітаризацію у Азовському морі.