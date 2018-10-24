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Угорщина запропонувала Україні укласти угоду про захист нацменшин

Середа, 24 жовтня 2018, 17:31

Угорщина пропонує Україні укласти угоду про захист національних меншин.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ та торгівлі Петер Сійярто після бесіди з українським колегою Павлом Клімкіним у кулуарах Вашршавського безпекового форуму, пише прес-служба уряду Угорщини.

Згідно з оголошеною пропозицією, дві країни повинні утримуватися від політики, яка могла б призвести до асиміляції національних меншин і зміни національного складу у певному регіоні.

"Українська сторона обіцяла розглянути пропозицію", - зазначив він, висловивши сподівання, що угорська та українська сторони обговорять деталі пропозиції на черговій зустрічі в Мілані, яка запланована на 7 грудня.

"Зрозуміло, що шлях до відновлення довіри між двома країнами має бути досягнутий невеликими кроками", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що вважає позитивним те, що петицію із закликом до депортації представників угорської національної меншини з Закарпаття вилучили з веб-сайту українського парламенту.

"Ми також вважаємо надзвичайно позитивним те, що українська сторона сприйняла серйозно той факт, що це питання цілком недоречне у Європі 21 століття", - заявив міністр закордонних справ. 

Сійярто привітав і розпочате розслідування щодо "неправдивих рекламних щитів, спрямованих проти лідерів угорської національної меншини".

"Було досягнуто домовленості про те, що український уряд призначить посадовця, відповідального за транскордонне економічне співробітництво", - сказав міністр.

"У інтересах забезпечення плавного продовження Програми економічного розвитку Закарпаття заступник міністра закордонних справ Левенте Мадьяр та призначений український чиновник зустрінуться найближчим часом", - зазначив він.

Сійярто повідомив Клімкіну, що Угорщина готова активізувати кредитну лінію на 50 мільйонів доларів для фінансування будівництва доріг на Закарпатті, йдеться у повідомленні.

"Угорщина також готова продовжувати програму, в рамках якої вона вже забезпечила тисячі дітей, постраждалих від війни на сході Україні, безкоштовними відпустками на озері Веленце", - продовжував він.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Угорщинамова
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