Румунські угорці поскаржились в ООН на Україну

Румунські угорські політичні партії та організації підписали спільну заяву на захист прав меншин, яку подали в Організацію Об'єднаних Націй.

Заяву про утиски вони підписали 24 жовтня, передає Mukachevo.net.

"Оскільки тепер в Україні не лише позбавляють представників закарпатських меншин їхніх прав, а й переслідують угорців, слід нагадати про статтю 2 Декларації ООН про ліквідацію дискримінації. Просимо попередити Україну, відповідно до статуту ООН, аби вона несла відповідальність щодо прийнятого нею документу", - зазначається в заяві.

Заяву підписали представники Демократичної спілки угорців Румунії (RMDSZ), Угорської Народної партії Трансильванії (EMNP), Угорської Громадянської партії (MPP), а також представники угорської національної ради (EMNT) і Секейської національної ради (SZNC). Зустріч партій та організацій відбулася 24 жовтня в Коложварі (Румунія) за участь Каталін Сілі, уповноваженого держсекретаря прем'єр-міністра Угорщини.

Як відомо, Угорщина запропонувала Україні укласти угоду про захист нацменшин.