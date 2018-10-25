Україна повинна визначити чітку стратегію щодо своїх дій в Азовському морі для ефективної протидії Росії.

Про це заявив колишній командувач військами США в Європі генерал Бен Ходжес під час виступу на Львівському безпековому форумі, повідомляє "Європейська правда".

"Перш за все, Україна має створити стратегію, а також політику щодо Азовського моря, встановити, де проходять червоні лінії. Друге, Україна повинна вимагати свободу навігації в Азові, щоб російські кораблі не зупиняли українські", - сказав Ходжес.

Він також зазначив, що необхідно збільшити кількість представників ВМС у Генеральному штабі і Міністерстві оборони. "Це мають бути люди, які розуміють ситуацію і можуть приймати рішення", - сказав генерал.

Ходжес відзначив, що США повинні підтримувати Україну у проведенні військових навчань, надання технічної підтримки, а також у інформаційній сфері, висвітлювати події в Азовському морі.

"Дії Росії в Азовському морі – це частина зусиль, спрямованих на економічне придушення України. Для цього не потрібне вторгнення, для цього достатньо зупинити експорт з Маріуполя, Бердянська, на це розраховані ці дії", - зазначив він.

Ходжес наголосив, що Росія проводить різні невеликі операції, кампанію залякування,інші дії, які ускладнюють розуміння того, що відбувається. "Тому Україні важливо мати спроможність дати відсіч, не просто сидіти на березі", - підкреслив він.