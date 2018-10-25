Європарламент зробив крок до нових санкцій проти РФ, за дії на Азові

Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Засідання транслювалося на сайті Європарламенту.

Резолюція закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.

У резолюції є пункт про створення посади спеціального представника Європейського союзу щодо Криму і Донбасу, який працюватиме і навколо ситуації в Азовському морі.

ЄП "висловлює жаль з приводу незаконного видобутку нафти та газу Російською Федерацією на території України; підкреслює можливу небезпеку використання Росією існуючих нафтогазових родовищ у Азовському морі після досягнення своєї мети перетворення його на внутрішнє озеро в межах Російської Федерації".

Також у ЄП зазначають, що Кримський міст збудований незаконно. Європарламент висловлює стурбованість у зв'язку з участю європейських компаній у будівництві мосту і закликає Єврокомісію оцінити і перевірити застосування діючих обмежувальних заходів з боку ЄС.

Також в Європарламенті привітали введення санкцій відносно шести компаній, причетних до будівництва. В резолюції закликали Раду ЄС вимагати від РФ негайно припинити інтенсивні і дискримінаційні інспекції суден, а також розглянути відповідні контрзаходи.

Росія, як вказали у резолюції, часто та у грубій формі блокує та інспектує кораблі, які йдуть через Керченську протоку до чи з українських портів. У резолюції окремо наголосили, що міста регіону зазнали значних економічних втрат через анексію Криму та конфлікт на Донбасі, а ситуація на Азові ще більше погіршує ситуацію.

Вдячний європарламентаріям за заклик до запровадження додаткових цільових санкцій за агресивні дії Кремля в Азовському морі та Керченській протоці. Сподіваюсь на практичну реалізацію цих ініціатив з боку інституцій та держав-членів ЄС. — Петро Порошенко (@poroshenko) October 25, 2018

Як відомо, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з або до українських портів.

У Державній прикордонній службі України кажуть, що українська сторона є заручником ситуації з 2004 року, а саме через Угоду про співробітництво між Києвом та Москвою в Азовському морі і Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав.

Таким чином, як російські, так і українські прикордонники мають право оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають підозри.

Європейська правда