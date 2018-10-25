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У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА

Четвер, 25 жовтня 2018, 16:31
У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА

Подання на звільнення чотирьох губернаторів надходили до Кабміну з Адміністрації президента протягом двох тижнів.

Про це в коментарі "Українській правді" сказав міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

"Згідно діючого указу президента ці пропозиції надходять з АП, оскільки президент є суб’єктом призначення, тому АП здійснює попередній добір кандидатів", - сказав він.

Відповідаючи на питання, коли надійшли пропозиції, він відповів: "Всі по-різному, протягом останніх двох тижнів".

Співрозмовники УП в АП, залучені у процес, пояснили відставку губернатора Київщини Олександра Горгана тим, що він "втомився нетягнути" навантаження.

У той же час вони запевнили, що відставка Горгана не означає розрив стосунків між Банковою і лідером парламентської групи "Воля народу" Ярославом Москаленком, який протегував Горгана.

Інше джерело, близьке до АП, пояснило, що Горган планує балотуватися в наступний парламент на одному з мажоритарних округів Київської області.

Щодо звільнення Олександра Фищука, голови Чернівецької ОДА – джерело зазначило, що він почав серйозно конфліктувати з партією "Народний фронт", яка має серйозний вплив на регіон.

Стосовно губернатора Луганщини Юрія Гарбуза в АП давно було невдоволення його роботою і про його звільнення відомо ще з початку літа.

Як відомо, у середу уряд схвалив звільнення 4 голів ОДА.

Крім того, Кабмін погодив призначення на посаду губернатора Київської області Олександра Терещука, який працює на даний момент першим заступником одеського губернатора, а до цього очолював столичне відділення міліції.

Також уряд схвалив проект указу про призначення Олександра Вельбівця губернатором Черкаської області. Зараз він обіймає посаду голови Черкаської обласної ради.

Українська правда

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Теми: Адміністрація президентаКабінет міністрівмісцева влада
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