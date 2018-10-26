Порошенко перевів головного СБУшника Вінниччини на аналогічну посаду в Закарпаття
Президент Петро Порошенко призначив начальником управління Служби безпеки в Закарпатській області Володимира Пахнюка, який до цього працював на аналогічній посаді у Вінницькій області.
Про це йдеться у відповідних указах президента від 26 жовтня.
Указом №343 був звільнений із займаної посади начальник управління СБУ в Закарпатській області Олег Воєводін.
Указом №342 Пахнюк був звільнений з посади начальника управління СБУ у Вінницькій області, а указом №344 - призначений на аналогічну посаду в Закарпатську область.