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Порошенко перевів головного СБУшника Вінниччини на аналогічну посаду в Закарпаття

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 19:25

Президент Петро Порошенко призначив начальником управління Служби безпеки в Закарпатській області Володимира Пахнюка, який до цього працював на аналогічній посаді у Вінницькій області.

Про це йдеться у відповідних указах президента від 26 жовтня.

Указом №343 був звільнений із займаної посади начальник управління СБУ в Закарпатській області Олег Воєводін.

Указом №342 Пахнюк був звільнений з посади начальника управління СБУ у Вінницькій області, а указом №344 - призначений на аналогічну посаду в Закарпатську область.

Українська правда
Теми: СБУпрезидентуказиВінницька областьЗакарпаття
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