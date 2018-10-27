Вибори президента Ірландії виграв чинний глава держави

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Субота, 27 жовтня 2018, 12:49

Президентом Ірландії на другий термін переобрано чинного главу держави Майкла Гіггінса.

Про це свідчать екзит-поли, проведені ірландськими ЗМІ, повідомляє The Irish Times.

За результатами виборів, які відбулися у п’ятницю, Гіггінс набирає близько 56% голосів і виграє вибори вже у першому раунді.

Майкл Гіггінс
Майкл Гіггінс

Його найближчий конкурент Пітер Кейсі набрав 21% голосів, решта кандидатів не набрали більше 8%.

Також відзначається, що на виборах зафіксована досить низька явка. Офіційні результати виборів очікуються в суботу ввечері.

Президент Ірландії є главою Республіки Ірландії. Президента обирають на сім років, обіймати посаду можна не більше двох каденцій поспіль. Функції президента Ірландії обмежені переважно до репрезентативних.

Європейська правда

Теми: Ірландія
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