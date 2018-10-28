США передали РФ питання щодо виконання ракетного договору

США передали Росії список питань щодо виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, зробивши це за кілька днів до оголошення про намір вийти з нього.

Про це заявив голова МЗС РФ Сергей Лавров в ефірі каналу "Россия 1", повідомляє ТАСС.

"Буквально тиждень тому, за кілька днів до того, як було оголошено про намір вийти з ДРСМД, американці через своє посольство в Москві передали до МЗС Росії розгорнутий перелік питань, які викликають у них підозри, - сказав він. - Нарешті, нам його дали - у відповідь на наші прохання надати те, що їх турбує і на підставі чого вони роблять висновок про наше недотримання договору".

За його словами, Міноборони та інші відомства вже почали підготовку відповідей на ці питання.

"Не займаюся професійно цими питаннями, тому можу тільки здогадуватися, але на поверхні вийшло так, що, передавши нам гранично детальний запитальник, на який можна якимось чином реагувати, через кілька днів було оголошено, що запитальник запитальником, а вони виходять", - зазначив Лавров.

"Це теж не сприяє сталому діалогу і передбачуваності", - додав він.

Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку РФ.

Росії доведеться вживати заходів військово-технічного характеру у разі виходу США з договору, заявили в МЗС РФ. Москва каже, що розрив договору зробить світ більш небезпечним.

Читайте також: Останнє американське попередження: НАТО готується протидіяти російській ракетній програмі.

Європейська правда