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Звіт: Забруднення повітря в Європі перевищує норми ЄС і ВООЗ

Понеділок, 29 жовтня 2018, 06:44

Рівень забруднення повітря в Європі досі перевищує норми і Євросоюзу, і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це йдеться в звіті Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (EEA), який був опублікований в понеділок, 29 жовтня, пише DW.com.

Основні джерела забруднення повітря в Європі - це автомобілі, а також сільськогосподарська діяльність, виробництво енергії, промисловість і діяльність окремих домогосподарств.

Найбільше шкодять здоров'ю тверді частинки, діоксид азоту і концентрація озону, при тому, що відсоток жителів, які підпадають під їх вплив, дещо знижується, пишуть експерти.

За їхніми даними, перевищення рівня твердих частинок стало причиною передчасної смерті близько 422 тисяч осіб в 41 країні Європи в 2015 році, вплив діоксиду азоту тоді ж викликав близько 79 тисяч, концентрація озону - 17,7 тисячі передчасних смертей.

Теми: ЄСекологія
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