У Меркель розповіли, коли завершиться її канцлерство

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Понеділок, 29 жовтня 2018, 14:08

Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова залишатися на посаді глави уряду до 2021 року і не висуватиме свою кандидатуру на наступних виборах в Бундестаг.

Про це повідомило інформаційне агентство DPA з посиланням на джерела, інформує Deutsche Welle.

За інформацією джерел, Меркель не балотуватиметься на наступних виборах до німецького парламенту. Крім того, вона не має наміру обіймати жодні позиції Євросоюзу в Брюсселі.

Речник канцлера Штеффен Зайберт підтвердив, що Мекерль планує очолювати німецький уряд до кінця своєї каденції 2021 року.

Водночас німецькі ЗМІ зазначають, передбачити, чи втримається Меркель на посаді канцлера, залишивши пост голови своєї партії, зараз складно.

За інформацією німецьких ЗМІ, канцлер Німеччини Ангела Меркель після провальних результатів її партії на місцевих виборах у Гессені заявила, що не висуватиме свою кандидатуру на виборах голови партії, але хоче зберегти посаду канцлера.

Дві партії, які входять до правлячої коаліції у Німеччині, Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель та Соціал-демократична партія (СДПН), зазнали нищівних втрат на виборах до земельного парламенту багатої федеральної землі Гессена.

Читайте детальніше на "Європейській правді": "Баварська проблема: як провал у найбільшому регіоні вдарить по німецькій коаліції".

Європейська правда

Теми: Меркель Німеччина
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