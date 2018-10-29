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Меркель відмовилась іти в канцлери на п'ятий термін

Понеділок, 29 жовтня 2018, 14:32
Меркель відмовилась іти в канцлери на п'ятий термін

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що її сьогоднішня каденція – остання на посту канцлера.

Із такою заявою вона виступила на прес-конференції у понеділок, підсумовуючи результати виборів до парламенту Гессена, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Меркель заявила, що вона несе особисту відповідальність за "гіркі" результати свого Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Вона підтвердила, що не висуватиме свою кандидатуру на виборах голови ХДС на початку грудня.

"Як канцлер та голова ХДС, я несу відповідальність і за перемоги, і за поразки", - сказала Меркель.

Вона також підтвердила, що після завершення свого терміну у 2021 році не планує балотуватись в Бундестаг та висувати свою кандидатуру на посаду канцлера. "Це мій останній термін на посту канцлера", - сказала вона, наголосивши, що не прагне обіймати жодних політичних посад після завершення каденції.

Меркель зазначила, що вона прагне оновлення керівництва Християнсько-демократичного союзу.

Меркель очолює ХДС з 2000 року та є безперервним канцлером Німеччини з 2005 року.

Дві партії, які входять до правлячої коаліції у Німеччині, Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель та Соціал-демократична партія (СДПН), зазнали нищівних втрат на виборах до земельного парламенту багатої федеральної землі Гессена.

За попередніми результатами, партія Меркель перемогла із 27% голосів, проте цей результат - провальний у порівнянні з попередніми виборами 2013 року: партія втратила 11,3%.

Читайте детальніше на "Європейській правді": "Баварська проблема: як провал у найбільшому регіоні вдарить по німецькій коаліції".

"Українська правда" в Threads

Теми: НімеччинаМеркель
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