Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЄСПЛ сподіваються, що рішення у справі щодо Криму буде за рік

Середа, 31 жовтня 2018, 09:05

Першу міждержавну справу за скаргою України проти Росії почнуть розглядати в лютому наступного року.

Про це суддя Європейського суду з прав людини від України Ганна Юдківська заявила в інтерв’ю "Європейській правді".

Справа "Україна проти Росії" щодо масових порушень прав людини в Криму в період анексії вже готова до розгляду.

За словами судді, має бути проведено два слухання у справі. Лише одне з них буде відкритим; його дата вже визначена.

"Слухання відбудеться 27 лютого 2019 року", – повідомила суддя.

"Процедура така: ЄСПЛ проводить комунікацію з урядами обох держав, після цього відбувається розгляд справи – це перші слухання", – розповіла Юдківська.

"Далі Велика палата формує попередній висновок, чи є порушення, чи немає. Йде процес підготовки рішення – і Велика палата збирається на другі слухання, де вже розглядає проект самого рішення і голосує остаточно", – додала вона.

За практикою ЄСПЛ, між першим слуханням та ухваленням рішення Суду проходить приблизно рік.

Суддя вважає, що дана справа не стане винятком.

"Можна розраховувати, що і у кримській справі "Україна проти Росії" за рік буде рішення Суду, принаймні, щодо її прийнятності і щодо суті. А от питання компенсації, з високою імовірністю, буде відкладене", – розповіла вона.

"Кримська справа" стосується подій, що передували анексії, а також безпосередньо після анексії – порушень прав людини в Криму.

Україна звинувачує Росію у порушенні ключових прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини - право на життя, норми про заборону катування, незаконного позбавлення волі, викрадення людей, порушення свободи слова тощо.

Читайте також "Ключове питання, на яке відповість ЄСПЛ: чи контролювала Росія Крим ще до анексії".

Європейська правда

Теми: Криманексіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Крим
У Криму безпілотник пошкодив 4 адмінбудівлі – окупаційна "влада"
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
Останні новини
03:30
Після ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
Усі новини...
Реклама: