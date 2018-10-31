В ЄСПЛ сподіваються, що рішення у справі щодо Криму буде за рік

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Середа, 31 жовтня 2018, 10:05

Першу міждержавну справу за скаргою України проти Росії почнуть розглядати в лютому наступного року.

Про це суддя Європейського суду з прав людини від України Ганна Юдківська заявила в інтерв’ю "Європейській правді".

Справа "Україна проти Росії" щодо масових порушень прав людини в Криму в період анексії вже готова до розгляду.

За словами судді, має бути проведено два слухання у справі. Лише одне з них буде відкритим; його дата вже визначена.

"Слухання відбудеться 27 лютого 2019 року", – повідомила суддя.

"Процедура така: ЄСПЛ проводить комунікацію з урядами обох держав, після цього відбувається розгляд справи – це перші слухання", – розповіла Юдківська.

"Далі Велика палата формує попередній висновок, чи є порушення, чи немає. Йде процес підготовки рішення – і Велика палата збирається на другі слухання, де вже розглядає проект самого рішення і голосує остаточно", – додала вона.

За практикою ЄСПЛ, між першим слуханням та ухваленням рішення Суду проходить приблизно рік.

Суддя вважає, що дана справа не стане винятком.

"Можна розраховувати, що і у кримській справі "Україна проти Росії" за рік буде рішення Суду, принаймні, щодо її прийнятності і щодо суті. А от питання компенсації, з високою імовірністю, буде відкладене", – розповіла вона.

"Кримська справа" стосується подій, що передували анексії, а також безпосередньо після анексії – порушень прав людини в Криму.

Україна звинувачує Росію у порушенні ключових прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини - право на життя, норми про заборону катування, незаконного позбавлення волі, викрадення людей, порушення свободи слова тощо.

Читайте також "Ключове питання, на яке відповість ЄСПЛ: чи контролювала Росія Крим ще до анексії".

Європейська правда

Теми: Крим анексія суд
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