Делегація євродепутатів їде на Донбас

Депутати із фракції соціалістів, демократів і зелених в Парламентській асамблеї Ради Європи планують 1 листопада здійснити візит на схід України, щоб з'ясувати стан справ із безпековою ситуацію та умови роботи там місії ОБСЄ.

Про це на прес-конференції розповів голова фракції соціалістів, демократів і зелених в Парламентській асамблеї Ради Європи, спікер з прав людини та гуманітарної допомоги фракції СДПН німецького Бундестагу Франк Швабе, повідомляє "Укрінформ".

"Ми хочемо подивитися на ситуацію там, і як вона змінюється, зустрічаємось із місією ОБСЄ. Йдеться скоріше не про звіти, ми хочемо подивитися...чи поважають їх (місію ОБСЄ)", - сказав він.

Окрім Швабе, планують відвідати Донбас ще кілька депутатів ПАРЄ від цієї фракції.

Делегація європарламентаріїв має також проаналізувати стан реалізації конкретних соціальних та гуманітарних проектів, що були започатковані за підтримки Німеччини і реалізуються на Донбасі.

"Ми відвідаємо дитячу лікарню, яку фінансував Фонд Рози Люксембург. Ми хочемо подивитися проект приміщень для біженців, де брала участь Німеччина, проект психо-соціального супроводження людей, які постраждали від війни", - сказав євродепутат.

Він додав, що за результатами візиту буде підготовлений звіт про витрачання коштів на реалізацію цих проектів та ефективності надання допомоги людям на тимчасово-окупованій території.

Окрім цього, депутати дослідять стан справ на Донбасі із гуманітарною допомогою людям.

"Це 4,4 млн людей, які потерпають від цієї ситуації. Німеччина зацікавлена у допомозі цим людям і Україні в цьому питанні", - запевнив Швабе.

За його словами, у ПАРЄ є певне занепокоєння щодо ситуації у питанні охорони довкілля.

Депутат німецького Бундестагу Франк Швабе зустрінеться з представниками уряду України, Верховної Ради, громадянського суспільства, а також з представниками міжнародних організацій.