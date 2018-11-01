ООС: Бойовики били з артилерії і мінометів, 2 поранених

Минулої доби бойовики 24 рази порушили режим тиші, 5 разв застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 2 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби зафіксовано 1 обстріл позицій ОС.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 1 листопада.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Нижнє, вночі ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з артилерії калібру 122 мм, та, приблизно в той же час, відкривав вогонь в районі Кримського з мінометів калібру 82 та 120 мм.

Два випадки застосування окупантами мінометів зафіксовано також поблизу Золотого", - наголосили у штабі.

"Крім того, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Новоселівка Друга, Авдіївка, Піски, Новотроїцьке, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся", - йдеться у звіті.

У ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу ОС.

Від початку цієї доби зафіксовано обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Авдіївки з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед бійців ЗСУ немає.

За даними розвідки, минулої доби поранено 4 бойовиків.