Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

Про це повідомила прес-служба російського кабміну, передає ТАСС.

"Вводяться спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, що передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборона на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії", - йдеться в документі.

Повідомляється, що санкції будуть поширюватися на 322 фізичні особи та 68 юридичних осіб.

Відзначається, що серед тих, на кого поширюються відповідні санкції - судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради, чиновники адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських компаній та інші.

Зокрема, до списку санкцій потрапили Олексій Порошенко - старший син президента України, а також Юлія Тимошенко, Арсен Аваков, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс та інші.