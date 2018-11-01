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Росія ввела санкції проти 322 українців і 68 компаній. ПОВНИЙ СПИСОК

Четвер, 1 листопада 2018, 09:12
Росія ввела санкції проти 322 українців і 68 компаній. ПОВНИЙ СПИСОК

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

Про це повідомила прес-служба російського кабміну, передає ТАСС.

"Вводяться спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, що передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборона на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії", - йдеться в документі.

Серед тих, на кого поширюються відповідні санкції - судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради, чиновники адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських компаній та інші.

Зокрема, до списку санкцій потрапили Олексій Порошенко - старший син президента України, а також лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава СБУ Василь Грицак, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, глава генштабу Віктор Муженко, міністр оборони Степан Полторак.

Також у списку міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, спікер Верховної ради Андрій Парубій, голова ДБР Роман Труба, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк , секретар РНБО Олександр Турчинов, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс, мільярдери Костянтин Григоришин, Віктор Пінчук та  інші.

В РФ опублікували перелік бізнесменів та компаній, проти яких введено спеціальні економічні заходи, що суттєво обмежують діяльність зазначених осіб на території Росії.

Президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про спеціальні економічні заходи, які будуть прийняті у відповідь на українські санкції.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.

Українська правда

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Теми: РосіясанкціїУкраїна
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