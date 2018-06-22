Україна ввела санкції до Ротенберга, "Єдиної Росії" й інших людей та установ
Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадила санкції 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.
Відповідне рішення РНБО від 21 червня схвалено указом президента №176.
Цим рішення внесено зміни до санкційного списку, який тепер налічує вже 1759 фізичних осіб та 786 юридичних осіб, повідомляє прес-служба РНБО.
РНБО запровадила санкції, симетричні санкціям, уведеним 11 червня урядом США проти юридичних осіб, причетних до діяльності російських спеціальних служб у кіберпросторі.
Це, зокрема:
- Науково-дослідний інститут "Квант";
- ТОВ "Дайвтехносервіс";
- ТОВ "Цифрові технології безпеки";
- ERPScan BV;
- Embedi Limited.
Також це установи, організації і партії, які брали участь у підготовці та проведенні в анексованому Криму незаконних виборів до Державної думи РФ:
- Центральна виборча комісія Російської Федерації;
- Виборча комісія "Республіки Крим";
- Всеросійська політична партія "Єдина Росія";
- Політична партія "Ліберально-демократична партія Росії" (ЛДПР);
- Всеросійська політична партія "Родіна";
- Політична партія "Демократична партія Росії";
- Союз ветеранів Афганістану;
- Політична партія "Патріоти Росії";
- Загальноросійська громадська організація "Союз пенсіонерів Росії";
- Всеросійська політична партія "Аграрна партія Росії";
- Політична партія "Комуністична партія Російської Федерації";
- Всеросійська громадська організація "Бойове братство";
- Загальноросійський громадський рух "Корпус "За чисті вибори".
Запроваджено санкції стосовно російських підприємств ВПК, а також ДП "Луганський авіаційний ремонтний завод", який Росія активно використовує проти України.
Зокрема, це: :
- Федеральне держпідприємство "Радіочастотний центр центрального федерального округу";
- Федеральне держпідприємство "Ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідний інститут радіо";
- ТОВ "АРД Сатком Сервіс";
- ТОВ "РусІнтеКо";
- ТОВ "Алмаз-Антей Телекомунікації";
- ТОВ "Лідер строй";
- ТОВ "ПРОЕКТ";
- ТОВ "М-Телеком";
- ТОВ "Альфател"
- ТОВ "ПБР";
- ТОВ "АСЗ".
Крім того, санкції запроваджено щодо фізичних осіб, які причетні до підготовки і проведення незаконного голосування на території Криму у рамках виборів до Держдуми РФ та відносно яких уведено санкції урядом США.
Серед них і російський мільярдер Аркадій Ротенберг та члени його родини.
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