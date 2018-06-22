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Україна ввела санкції до Ротенберга, "Єдиної Росії" й інших людей та установ

П'ятниця, 22 червня 2018, 08:41
Україна ввела санкції до Ротенберга, Єдиної Росії й інших людей та установ

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.

Відповідне рішення РНБО від 21 червня схвалено указом президента №176.

Цим рішення внесено зміни до санкційного списку, який тепер налічує вже 1759 фізичних осіб та 786 юридичних осіб, повідомляє прес-служба РНБО.

РНБО запровадила санкції, симетричні санкціям, уведеним 11 червня урядом США проти юридичних осіб, причетних до діяльності російських спеціальних служб у кіберпросторі.

Це, зокрема:

- Науково-дослідний інститут "Квант";

- ТОВ "Дайвтехносервіс";

- ТОВ "Цифрові технології безпеки";

- ERPScan BV;

- Embedi Limited.

Також це установи, організації і партії, які брали участь у підготовці та проведенні в анексованому Криму незаконних виборів до Державної думи РФ:

- Центральна виборча комісія Російської Федерації;

- Виборча комісія "Республіки Крим";

- Всеросійська політична партія "Єдина Росія";

- Політична партія "Ліберально-демократична партія Росії" (ЛДПР);

- Всеросійська політична партія "Родіна";

- Політична партія "Демократична партія Росії";

- Союз ветеранів Афганістану;

- Політична партія "Патріоти Росії";

- Загальноросійська громадська організація "Союз пенсіонерів Росії";

- Всеросійська політична партія "Аграрна партія Росії";

- Політична партія "Комуністична партія Російської Федерації";

- Всеросійська громадська організація "Бойове братство";

- Загальноросійський громадський рух "Корпус "За чисті вибори".

Запроваджено санкції стосовно російських підприємств ВПК, а також ДП "Луганський авіаційний ремонтний завод", який Росія активно використовує проти України.

Зокрема, це: :

- Федеральне держпідприємство "Радіочастотний центр центрального федерального округу";

- Федеральне держпідприємство "Ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідний інститут радіо";

- ТОВ "АРД Сатком Сервіс";

- ТОВ "РусІнтеКо";

- ТОВ "Алмаз-Антей Телекомунікації";

- ТОВ "Лідер строй";

- ТОВ "ПРОЕКТ";

- ТОВ "М-Телеком";

- ТОВ "Альфател"

- ТОВ "ПБР";

- ТОВ "АСЗ".

Крім того, санкції запроваджено щодо фізичних осіб, які причетні до підготовки і проведення незаконного голосування на території Криму у рамках виборів до Держдуми РФ та відносно яких уведено санкції урядом США.

Серед них і російський мільярдер Аркадій Ротенберг та члени його родини.

"Українська правда"

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Теми: санкціїРосіяРНБО
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