Кабмін прорахує, як санкції РФ вплинуть на економіку України

Кабінет міністрів проведе розрахунки впливу на економіку України оголошених у четвер Росією санкцій проти 68 українських компаній і 322 фізичних осіб в стислі терміни.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" сказав у кулуарах форуму BEPSinUA в Києві в четвер заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

"Уряд буде проводити розрахунки в будь-якому випадку. Міністерство фінансів у цьому процесі буде займати відповідне місце, оскільки ми величезне міністерство, яке займається практично всіма сферами, пов'язаними з фінансуванням", – сказав Верланов.

"Думаю, що це процес досить швидкий", – зазначив заступник міністра, відповідаючи на запитання про терміни проведення таких розрахунків.

"Не можу назвати конкретні терміни, але це буде швидше, ніж за місяць. Місяць – це дуже довго", - уточнив він.

В той же час у Міністерстві економічного розвитку й торгівлі від коментарів на цю тему відмовилися, відзначає агентство.

Як повідомлялось, 1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, вони поширюються на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ.