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За допомогою "розумних" камер у Києві за рік розкрили 2,5 тисячі злочинів

Четвер, 1 листопада 2018, 11:30

Поліція Києва за рік розкрила понад 2500 злочинів за допомогою так званих розумних камер відеоспостереження із функцією розпізнавання облич та номерних знаків.

Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

Зазначається, що таку систему відеоспостереження було встановлено в рамках програми "Безпечна столиця", загалом по Києву облаштували близько 7 тисяч відеокамер.

"За цей рік ми маємо 2500 розкритих кримінальних проваджень, при розслідуванні яких використовувалася інформація, отримана із записів встановлених камер. У порівнянні з минулими роками – це не десятки-сотні розкритих правопорушень, а вже тисячі", - наголошують у відомстві.

У поліції кажуть, що в такий спосіб часто розкриваються найбільш тяжкі злочини – вбивства, викрадення людей, розбої та грабежі. Наприклад, було розкрито напад на ювелірну крамницю, коли у серпні озброєні злочинці вбили охоронця і забрали ювелірні вироби.

"Завдяки відеокамерам ми мали першу інформацію про автомобіль, на якому поїхали злочинці, напрямок їх руху, де вони покинули машину. На цей час всі підозрювані затримані і знаходяться під арештом", - розповідають у відділку комунікації.

Крім того, зауважують поліцейські, ці камери використовують на масових заходах, коли забезпечується безпека учасників.

"Фактично поліцейські у режимі онлайн відслідковують залишені предмети, автомобілі, які можуть бути потенційно небезпечними, тощо. Окрім того, це є хорошим превентивним заходом", - йдеться в повідомлені.

Українська правда
Теми: поліціяКиївкриміналтехнології
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