Розбій у ювелірному магазині Києва: поліція затримала росіянина

Правоохоронці затримали співучасника нападу на ювелірний магазин у Києві в серпні 2018 року, під час якого загинув охоронець.

Про це інформує прес-служба столичної поліції.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрія Крищенка, правоохоронці встановили особу ще одного нападника (одного з фігурантів цього злочину затримали раніше в Одесі), який безпосередньо під час скоєння злочину стріляв із автомата.

"Отримавши дозвіл суду, співробітники КОРДу столичної поліції затримали його. Фігурант – громадянин Російської Федерації, 1984 року народження, раніше у полу зору поліцейських він не потрапляв", – розповів Крищенко.

За його словами, на місці скоєння злочину були вилучені сліди крові зловмисників, а вже під час розслідування у встановлений законом спосіб поліцейські відібрали біологічні зразки у групи осіб, яких підозрювали у причетності до розбійного нападу та вбивства охоронця. Результати експертизи стали ще одним вагомим аргументом для затримання фігуранта і оголошення йому підозри.

Зазначається, що за погодженням із процесуальними керівниками чоловіку оголосили про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Окрім того, поліцейські готують клопотання для обрання йому міри запобіжного заходу.

Начальник поліції Києва також розповів, що поліцейські встановили третього нападника на ювелірний магазин.

Він теж громадянин Російської Федерації, після скоєння злочину відразу виїхав у Росію. Тож готуються матеріали для оголошення його в міжнародний розшук.

Затриманим загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як повідомляла поліція, 12 серпня 2018 року щонайменше троє зловмисників увірвалися в ювелірну крамницю у Шевченківському районі Києва, стріляли в охоронця, який від отриманих травм помер, та забрали цінності на велику суму.

Повідомлялось, що за попередньою інформацією представників магазину, сума збитку становила близько 5-ти мільйонів гривень.

Згодом автомобіль, який використовували зловмисники, знайшли спаленим на території гаражного кооперативу у Солом’янському районі.