Ставицький підробив єврейське коріння, аби стати ізраїльтянином — ГПУ

Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький сфальшував документи про своє походження, щоб отримати ізраїльське громадянство.

Про це у четвер розповів журналістам у Львові генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє "Укрінформ".

"Є десятки листів (Генпрокуратури - ред.) у державу Ізраїль. Один із них зараз встановлює, чи мав пан Ставицький право на ізраїльське громадянство. За нашими даними з місця його народження, міграційна служба сфальшувала його етнічне коріння. Це так, між іншим", - сказав Луценко.

Генпрокурор також стверджує, що його заступники Анжела Стрижевська та Євген Єнін законно зустрічалися зі Ставицьким у 2016 році в Ізраїлі, аби обговорити питання укладення угоди зі слідством.

"Вони мали з ним зустріч абсолютно законно, щоб роз'яснити можливість угоди зі слідством", - зазначив очільник ГПУ.

Луценко додав, що службова перевірка відносно Стрижевської та Єніна підтвердила законність їх дій.

За його словами, Єнін і Стрижевська хотіли домовитися зі Ставицьким, аби укласти з ним угоду зі слідством у справі Межигір'я.

"Якби ми від нього отримали покази, ми б уже реалізували справу Межигір'я. На жаль, так не сталося. Ідемо за звичайною процедурою", - сказав генпрокурор.

Ще у 2014 році стало відомо, що один із найбільш розшукуваних спільників Віктора Януковича екс-міністр енергетики Едуард Ставицький став громадянином Ізраїлю і змінив прізвище на Розенберг.

За даними ЗМІ, отримання Ставицьким першого ступеню ізраїльського громадянства стало можливим за рахунок його коріння – одна з бабусь Ставицького нібито була єврейкою.

В Україні екс-міністр оголошений в розшук. У травні 2018 року ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно Ставицького у справі щодо незаконної передачі комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" у приватні руки.