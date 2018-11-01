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Сенцов написав лист із неволі: Я вижив

Четвер, 1 листопада 2018, 13:49

Український політв'язень Кремля Олег Сенцов повідомив з неволі, що після припинення тривалого голодування почувається краще.

Про лист Сенцова повідомив у четвер у себе в Facebook правозахисник Микола Щур.

"Тільки що прийшов лист від Олега, який дуже потішив", - пише Щур.

Він зазначає, що лист датований 29 жовтня 2018 року і наводить його зміст.

"Сам я почуваюся краще, ніж місяць тому, набагато. Аналізи, звичайно, ще не хороші, але вже і не погані, як раніше. Ставити крапельниці теж в кінці минулого тижня перестали, нарешті. Тепер, в основному, дієта, спостереження і так, таблетки... Так що не турбуйтеся там особливо – я вижив", – пише Сенцов.

31 жовтня Федеральна служба виконання покарань Росії заявила, що здоров'я політв'язня Кремля українського режисера Олега Сенцова "практично прийшло в норму після голодування, він набрав близько 10 кг".

За словами заступника голови ФСВП Валерія Максименка, політв'язень "повернувся і до активного творчого життя".

Українського режисера Олега Сенцова затримали у травні 2014 року.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів.

Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.

6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через погрози почати примусово годувати його.

16 жовтня двоюрідна сестра Сенцова Наталя Каплан повідомляла, що Олег вийшов із голодування з дуже підірваним здоров'ям, у нього досить серйозно постраждали майже всі внутрішні органи.

"Вихід з голодування – досить серйозна процедура, зараз ніхто не може сказати, чи виживе Олег", – зазначала Каплан.

Українська правда

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Теми: Сенцовзаручникиполітв'язніРосія
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