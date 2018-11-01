Меркель: "Вибори" в ОРДЛО суперечать мінському процесу

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Четвер, 1 листопада 2018, 15:47

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що так звані "вибори" 11 листопада на території ОРДЛО не відповідають мінським домовленостям.

Із такою заявою вона виступила у четвер, 1 листопада, після зустрічі з Петром Порошенком на прес-конференції у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ці вибори не відповідають змісту мінських домовленостей", - наголосила вона.

Меркель відзначила, що вважає важливим продовження особливого статусу Донбасу Верховною радою.

"Я вдячна парламентарям за це. У нас немає нічого іншого, окрім мінського процесу. Тому важливо, що Україна виконує свої зобов’язання, навіть якщо це складно. І Німеччина буде на боці України", - зазначила глава німецького уряду.

Меркель окремо висловила жаль з приводу відсутнього режиму тиші на Донбасі. "На жаль, у нас немає стабільного перемир’я, на контактній лінії гинуть солдати", - зазначила вона.

Меркель також додала, що Київ та Берлін спільно працюють над запровадженням місії ООН на Донбасі.

Як повідомлялося, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей  на 11 листопада.

Теми: Меркель ОРДЛО вибори Україна
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