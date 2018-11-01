Німеччина підтримає продовження санкцій ЄС проти РФ – Меркель

Німеччина підтримає продовження економічних санкцій, введених Євросоюзом проти РФ через анексію Криму та агресію на Донбасі.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

"Ми говорили про те, що санкції пов’язані із виконанням Мінських угод, якщо буде якийсь прогрес, тоді можна буде говорити про певне пом’якшення. Але зараз виглядає так, що Мінські домовленості не виконуються, тому Німеччина буде виступати за продовження цих санкцій", - сказала Меркель.

Порошенко у свою чергу назвав сьогоднішнє рішення Москви щодо санкційного списку проти України свідченням неконструктивної позиції РФ і того, що вона не має наміру виконувати Мінські угоди.

"Замість того, щоб бряцати зброєю на фронті, через санкції Росії треба зробити дуже просту річ – піти геть з України, забрати свої війська, відновити територіальну цілісність України. Тоді буде мир і не потрібно буде запроваджувати жодні санкції", - сказав він.

Нагадаємо, ЄС офіційно подовжив до 15 березня 2019 року візові заборони та арешти активів для 155 осіб та 44 суб'єктів, залучених до дій проти територіальної цілісності України.

Європейська правда