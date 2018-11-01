Суд скасував арешт автівок екс-майора Мельниченка

Київський апеляційний суд скасував арешт автомобілів у справі екс-майора Управління державної охорони Миколи Мельниченка.

Про це в коментарі "Українській правді" розповіла адвокат Тетяна Лежух.

За її словами, рішення прийняте у четвер, 1 листопада, і скасовує ухвалу Печерського райсуду Києва.

Лежух додала, що паралельно суд відхилив клопотання прокуратури, в якому та просила арештувати транспортні заходи.

Як відомо, йдеться про три легкові автомобілі – два "Лексуси" і "Тойоту", а також про чотири напівпричепи - 2 рефрижератори, 1 фургон і 1 бортовий.

Раніше адвокати оскаржили 4 судові ухвали про арешт нерухомості, автівок і банківських рахунків Мельниченка.

Захист наполягає, що Печерський райсуд Києва не мав права арештовувати активи як власність Мельниченка, оскільки за документами вони належать третім особам.

Печерський райсуд Києва за клопотанням прокурора ГПУ арештував активи Мельниченка. Окрім машин, накладено арешт на дві квартири, житловий будинок і дві земельні ділянки.

Мельниченка підозрюють у вчиненні державної зради у формі шпигунства, розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, перевищенні службових повноважень, а також відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

Євген Кізілов, УП