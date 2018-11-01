Побиття безхатченків на Дніпропетровщині: усі троє померли

3128 переглядів
Четвер, 1 листопада 2018, 18:42

Усі троє безпритульних, яких у Павлограді побили двоє студентів, померли в лікарні.

Про це повідомив заступник головного лікаря лікарні №4 по хірургії Іскандер Искендеров, передає місцеве видання "Павлоград.dp.ua".

За його інформацією, остання жертва побоїв померла в ніч з 29 на 30 жовтня.

За даними видання, зараз нападники утримуються під вартою без права застави. Це - студенти, один з яких вчиться в Криворізькому центрі професійної освіти металургії та машинобудування, другий – у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Він же є сином судді Юр'ївського суду.

В університеті стверджують, що хлопця відрахували за кілька тижнів до побиття за пропуски занять і погану поведінку.

Як повідомлялося, у Павлограді Дніпропетровської області двоє студентів під виглядом поліцейських жорстоко побили безхатченків, один з яких помер.

Теми: Дніпропетровська область надзвичайна подія напад
powered by lun.ua
По темі
На Дніпропетровщині затримано вбивцю 5 людей 29 жовтня 2018, 04:38
Двоє студентів до смерті побили безхатченка у Павлограді 23 жовтня 2018, 14:55
Парубій розповів, чому Рада не розглядає перейменування областей 6 жовтня 2018, 14:06
Усі новини
Головні новини
ЄБРР поліпшив прогноз зростання економіки України
МЗС назвало нові санкції Росії продовженням агресії проти України
У Фірташа офіційно визнали, що давали багатомільйонні кредити WOG
"Спіймали" не того Карася: РФ наклала санкції на тезку лідера С14
Усі новини
екологія

Чим шкідливі хутрові ферми для людей та довкілля

історія

Наш Герб. 1000 років історії