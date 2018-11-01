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Побиття безхатченків на Дніпропетровщині: усі троє померли

Четвер, 1 листопада 2018, 17:42

Усі троє безпритульних, яких у Павлограді побили двоє студентів, померли в лікарні.

Про це повідомив заступник головного лікаря лікарні №4 по хірургії Іскандер Искендеров, передає місцеве видання "Павлоград.dp.ua".

За його інформацією, остання жертва побоїв померла в ніч з 29 на 30 жовтня.

За даними видання, зараз нападники утримуються під вартою без права застави. Це - студенти, один з яких вчиться в Криворізькому центрі професійної освіти металургії та машинобудування, другий – у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Він же є сином судді Юр'ївського суду.

В університеті стверджують, що хлопця відрахували за кілька тижнів до побиття за пропуски занять і погану поведінку.

Як повідомлялося, у Павлограді Дніпропетровської області двоє студентів під виглядом поліцейських жорстоко побили безхатченків, один з яких помер.

Теми: Дніпропетровська областьнадзвичайна подіянапад
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