Двоє студентів до смерті побили безхатченка у Павлограді

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Вівторок, 23 жовтня 2018, 14:55

У Павлограді Дніпропетровської області двоє студентів жорстоко побили безхатченків, один з яких пізніше помер.

Про це у вівторок повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

"Встановлено, що 14 жовтня ц.р. у місті Павлограді 20-річний студент разом з 18-річним приятелем розпивали алкогольні напої. Відчуваючи нудьгу, молодики вирішили розважитися шляхом побиття осіб, які не мають певного місця проживання", - повідомили в прокуратурі.

"Під виглядом працівників поліції зловмисники прийшли на територію раніше діючої медико-санітарної частини та вимагали від безхатченків повернути начебто незаконно отриманий ними мобільний телефон. Вигадана історія про крадіжку стала приводом для подальшого побиття заляканих громадян "правоохоронцями", - заявили у відомстві.

У прокуратурі вказують, що молодики усвідомлювали протиправність своїх дій і нанесли трьом чоловікам численні удари ногами по тілу, спричинивши їм тяжкі тілесні ушкодження.

Від одержаних травм один з потерпілих помер у лікарні.

Наразі студентам повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Їх звинувачують за статтями: закінчений замах на вбивство; умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; умисне тяжке тілесне ушкодження.

Українська правда
Теми: Дніпропетровська область кримінал
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