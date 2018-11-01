Російська партія просила помилувати Сенцова, Путін відмовив

Президент Росії Володимир Путін не розглядатиме питання про помилування Олега Сенцова без його особистого звернення.

Про це йдеться у відповіді управління президента РФ із забезпечення конституційних прав громадян на звернення федерального Бюро партії "Яблуко", повідомляє прес-служба партії.

"Право помилування - виняткова прерогатива президента, конституція Росії не обмежує президента в цьому праві. Закликаємо не боятись здійснити цей крок, найважливіший з гуманітарної, правової та політичної точок зору", - йдеться у зверненні "Яблука".

У відповіді на звернення начальник департаменту управління президента РФ із забезпечення конституційних прав громадян Сергій Єсіпов вказує, що згідно з положенням про порядок розгляду клопотань про помилування, процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого, який звертається до президента країни через адміністрацію виправної установи.

Надалі клопотання, разом з іншими матеріалами, направляється в комісію з питань помилування на території суб'єкта РФ, де приймається попереднє рішення про доцільність помилування.

"При надходженні на адресу президента РФ клопотання про помилування засудженого Сенцова О.Г. та подання губернатора Ямало-Ненецького автономного округу звернення бюро партії "Яблоко" про помилування Сенцова О.Г. буде залучено до цих матеріалів", - сказано у відповіді чиновника.

На думку голови "Яблука" Емілії Слабунової, така відповідь свідчить про те, що Путін знімає з себе відповідальність за "вирішення дуже важливого політичного і, найголовніше, гуманітарного питання - збереження життя людини, звинувачення на адресу якого політично мотивовані".

Український режисер Олег Сенцов був затриманий у травні 2014 року. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму.

Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

Український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов 25 жовтня став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту.