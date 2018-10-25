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Сенцов став лауреатом премії Сахарова

Четвер, 25 жовтня 2018, 12:57
Сенцов став лауреатом премії Сахарова

Український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту.

Про це повідомила у Twitter євродепутат Ребекка Гармс.

Церемонія оголошення цьогорічного лауреата офіційно стартує у Європарламенті о 13:00 за київським часом. Із промовою виступить президент парламенту Антоніо Таяні. 

Сенцов став першим в історії представником України, який став лауреатом премії.

Олега Сенцова на премію Сахарова номінувала Європейська народна партія (ЄНП), найбільша фракція в Європейському парламенті.

Церемонія вручення премії відбудеться 12 грудня у Стразбурзі.

У шорт-листі премії, окрім Олега Сенцова, були середземноморські неурядові організації і марокканський активіст Зефзафі.

Премія Сахарова за свободу думки є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Вона започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема в області захисту прав людини і її основних свобод.

Таке рішення Європарламенту уже привітав президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Український режисер Олег Сенцов був затриманий у травні 2014 року. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму.

Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.

З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через погрози початку його примусового годування.

Європейська правда

Українська правда

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Теми: СенцовЄвропарламентполітв'язні
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