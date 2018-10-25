Сенцов став лауреатом премії Сахарова
Український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту.
Про це повідомила у Twitter євродепутат Ребекка Гармс.
Церемонія оголошення цьогорічного лауреата офіційно стартує у Європарламенті о 13:00 за київським часом. Із промовою виступить президент парламенту Антоніо Таяні.
Сенцов став першим в історії представником України, який став лауреатом премії.
Олега Сенцова на премію Сахарова номінувала Європейська народна партія (ЄНП), найбільша фракція в Європейському парламенті.
Церемонія вручення премії відбудеться 12 грудня у Стразбурзі.
У шорт-листі премії, окрім Олега Сенцова, були середземноморські неурядові організації і марокканський активіст Зефзафі.
Премія Сахарова за свободу думки є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Вона започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема в області захисту прав людини і її основних свобод.
Таке рішення Європарламенту уже привітав президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Український режисер Олег Сенцов був затриманий у травні 2014 року. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму.
Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.
14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.
З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через погрози початку його примусового годування.