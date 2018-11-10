Суд в Швейцарії заборонив Nord Stream і Nord Stream 2 платити "Газпрому"

Суд в Швейцарії заборонив компаніям Nord Stream AG (власник газопроводу "Північний потік") і Nord Stream 2 AG (оператор будівництва "Північного потоку-2") здійснювати будь-які виплати "Газпрому".

Про це російська компанія повідомила в проспекті до випуску єврооблігацій, пише DW.

Рішення прийнято в якості тимчасових забезпечувальних заходів за позовом української компанії "Нафтогаз". В результаті судового рішення "всі виплати від цих компаній" Газпрому "направляються на швейцарських приставів", йдеться в документі.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом""Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.

"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення.



Головний комерційний директор НАК компанії Юрій Вітренко наприкінці березня зазначав, що процес стягнення може тривати до півроку.

Він, зокрема, не виключив можливості арешту газу російської компанії в підземних сховищах Європи або акцій оператора "Північний потік" у швейцарському суді для стягнення боргу.

Повідомлялося, що в Швейцарії судові виконавці проводять дії для арешту акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" - Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.