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У Києві розкрили корупційну схему щодо розміщення парковок

Субота, 10 листопада 2018, 11:59

Прокуратура Києва спільно з Нацполіцією викрила на системній корупції групу посадових осіб комунального підприємства "Київтранспарксервіс".

Як повідомляє в суботу прес-служба прокуратури Києва, 4 службові особи підприємства організували схему системного вимагання та отримання від підприємців неправомірної вигоди за розміщення на території столиці паркувальних майданчиків.

 
Фото прокуратури Києва

"Організатором злочинного угруповання виявився головний спеціаліст відділу організації роботи відведених паркувальних майданчиків "Київтранспарксервіс". Він залучив до корупційної схеми ще двох начальників відділів та головного спеціаліста, які безпосередньо займались оформленням документів на розміщення паркувальних майданчиків, погодженням їх в Управлінні патрульної поліції у м. Києві, проведенням зустрічей з підприємцями, під час яких останні передавали посадовцям неправомірну вигоди за їх "послуги"", - зазначили в прокуратурі.

 

Згідно з матеріалами слідства, за оформлення документів та укладання договору на розміщення одного паркувального майданчику учасники злочинної групи вимагали від підприємців від 500 до 700 доларів США.

Повідомляється, що 9 листопада під час отримання для себе та інших службових осіб КП другої частини неправомірної вигоди в сумі 33 600 грн затримано одного з учасників злочинної схеми - головного спеціаліста комерційного відділу по роботі спеціально обладнаних майданчиків КП "Київтранспарксервіс".

 

Раніше у ході обумовленої зустрічі посадовець отримав першу частку неправомірної вигоди в сумі 14 000 грн, зазначили в прокуратурі.

 

"У подальшому під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва слідчими столичної поліції в порядку ст. 208 КПК України затримано ще трьох учасників злочинної групи, у тому числі організатора", - йдеться в повідомленні.

 

Одного з фігурантів затримали в столичному аеропорту після повернення з закордонної поїздки, інших - на території столиці.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення усім затриманим особам про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

У прокуратурі повідомили, що на підставі ухвал суду за місцем мешкання фігурантів, в автотранспорті, а також у службових приміщеннях КП "Київтранспарксервіс" та Управління патрульної поліції у м. Києві проведено обшуки.

Українська правда
Теми: хабарпрокуратура
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