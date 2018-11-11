Міністр енергетики США про "Північний потік-2": РФ має історію відключень газопостачання

Незначна кількість держав ЄС, які прагнуть реалізації російського проекту "Північний потік-2", мають розуміти комерційну нежиттєздатність цього проекту.

Про це 10 листопада під час візиту в Україну заявив міністр енергетики США Рік Перрі, передає "Радіо Свобода".

"Ми вважаємо дуже важливим, щоб країни-члени Європейського союзу розуміли те, що РФ має історію відключення постачань газу, і те, що альтернативні джерела постачання є важливими для майбутнього розвитку Європи.

Звичайно, це розуміє і Україна, і будь хто", - підкреслив Перрі, відповідаючи на питання про шанси на блокування "Північного потоку-2".

Серед альтернатив він назвав продаж американського зрідженого газу, побудову Трансадріатичного газопроводу, здатного транспортувати в Європу каспійський газ, а також розвиток LNG-терміналів у Хорватії, Румунії, Польщі та Італії.

Як повідомлялося, частина членів Європарламенту закликає канцлерку Німеччини Ангелу Меркель змінити політику стосовно німецько-російського газопроводу "Північний потік-2".

У листі, підписаному 69 європарламентарями і ще приблизно 20 політиками з держав-членів Євросоюзу, йдеться, що, розвиваючи цей проект, уряд Німеччини розколює членів ЄС.

У зверненні політики наголошують, що довіряючи до 80% поставок газу російському концерну "Газпром", Німеччина посилить свою енергетичну залежність, і це буде мати серйозні наслідки для енергетичної безпеки ЄС.

Українські депутати підтримали європарламентарів у зверненні до канцлера Німеччини Ангели Меркель із закликом переглянути політику німецького уряду щодо підтримки будівництва "Північного потоку-2".