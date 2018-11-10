Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр енергетики США про "Північний потік-2": РФ має історію відключень газопостачання

Субота, 10 листопада 2018, 23:58

Незначна кількість держав ЄС, які прагнуть реалізації російського проекту "Північний потік-2", мають розуміти комерційну нежиттєздатність цього проекту.

Про це 10 листопада під час візиту в Україну заявив міністр енергетики США Рік Перрі, передає "Радіо Свобода".

"Ми вважаємо дуже важливим, щоб країни-члени Європейського союзу розуміли те, що РФ має історію відключення постачань газу, і те, що альтернативні джерела постачання є важливими для майбутнього розвитку Європи.

Звичайно, це розуміє і Україна, і будь хто", - підкреслив Перрі, відповідаючи на питання про шанси на блокування "Північного потоку-2".

Серед альтернатив він назвав продаж американського зрідженого газу, побудову Трансадріатичного газопроводу, здатного транспортувати в Європу каспійський газ, а також розвиток LNG-терміналів у Хорватії, Румунії, Польщі та Італії.

Як повідомлялося, частина членів Європарламенту закликає канцлерку Німеччини Ангелу Меркель змінити політику стосовно німецько-російського газопроводу "Північний потік-2".

У листі, підписаному 69 європарламентарями і ще приблизно 20 політиками з держав-членів Євросоюзу, йдеться, що, розвиваючи цей проект, уряд Німеччини розколює членів ЄС.

У зверненні політики наголошують, що довіряючи до 80% поставок газу російському концерну "Газпром", Німеччина посилить свою енергетичну залежність, і це буде мати серйозні наслідки для енергетичної безпеки ЄС.

Українські депутати підтримали європарламентарів у зверненні до канцлера Німеччини Ангели Меркель із закликом переглянути політику німецького уряду щодо підтримки будівництва "Північного потоку-2".

Теми: СШАРосіягаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
США виділили Тайваню військову допомогу на $345 мільйонів
Трамп обіцяє змагатись за посаду президента США, навіть якщо його посадять
Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на рекордні майже $900 млрд
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: