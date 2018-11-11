Чиновники "Київавтодору" через фіктивну схему привласнили мільйони – ГПУ

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Неділя, 11 листопада 2018, 15:03

Прокуратура Києва оголосила про підозру трьом чиновникам "Київавтодору", яких підозрюють в привласненні 8 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Як наголошується, прокуратура Києва оголосила про підозру у вчиненні злочину трьом посадовцям "Київавтодору", які минулого року із залученням фіктивних підприємств для участі в проведенні тендеру заволоділи коштами міського бюджету в сумі 8,3 млн гривень.

"Під час обшуків у комунальних закладах та за місцем проживання фігурантів справи вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку та фіктивну документацію, яка підтверджує здійснення протиправних фінансово-господарських операцій з розкрадання бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

"Наразі всім підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Згідно із законом такі дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна", - повідомляє прес-служба.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що сезонний план ремонту доріг виконаний на 80%.

Економічна правда

Теми: Генпрокуратура дороги
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