Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АДН) могла нелегально отримати фінансування зі Швейцарії.

Про це стало відомо завдяки журналістському розслідуванню німецьких суспільно-правових медіакомпаній WDR і NDR, а також видання Süddeutsche Zeitung, пише DW.

Згідно з їхніми даними, на виборчу кампанію співголови фракції АДН у бундестазі Аліс Вайдель були зроблені перекази в швейцарських франках на загальну суму близько 130 тисяч євро.

Кошти багаторазово перераховувалися з липня по вересень 2017 роки від "однієї швейцарської фармакологічної компанії" на рахунок місцевої організації АДГ в окрузі Боденського озера, в якому Вайдель балотувалася в бундестаг.

У зв'язку з цим партії "Союз-90/Зелені" та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) зажадали негайних роз'яснень. Ряд провідних політиків СДПН зажадав відставки Вайдель в разі підтвердження незаконності фінансування її передвиборчої кампанії.

Сама співголова фракції АДН у відповідь на запит журналістів, які розслідували справу, вказала, що у вересні 2017 вперше дізналася про "непрошених пожертвування", а пізніше висловилася за повернення грошей, оскільки "засумнівалася в їх законності".

Кошти були повернуті, але лише в квітні 2018 року. За словами Вайдель, їй нічого не було відомо ні про підґрунтя для пожертвувань фармацевтичної компанії, ні про мотиви її власника.

Як пояснив експерт з прав політичних партій в ФРН Мартін Морлок журналістській групі розслідувачів WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung, подібне фінанування не може вважатися законним, оскільки надходить з-за меж Євросоюзу від осіб, які не є громадянами Німеччини.

Крім цього, пожертвування понад 50 тисяч євро повинні бути зареєстровані партіями в адміністрації бундестагу, інформація про них підлягає негайному оприлюдненню.

За даними правозахисників, це вже третій випадок сумнівних грошових потоків зі Швейцарії на рахунки правопопулістської партії.

У 2017 році партія вперше пройшла в бундестаг, набравши 12,6% голосів, і стала найбільшою опозиційною силою в парламенті ФРН 19-го скликання. Починаючи з 2014 року по теперішній час, АДН змогла пройти до парламентів усіх 16 федеральних земель Німеччини.