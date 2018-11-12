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Україна може стати Техасом в Європі - міністр енергетики США

Понеділок, 12 листопада 2018, 16:28

Україна має великий ресурсний потенціал і може стати "європейським Техасом".

Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі у ході зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні та Бізнес-ради США-Україна, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ви можете не тільки бути основним постачальником в плані завозу скрапленого газу через Польщу, а потім звідти забезпечувати Європу. Потенціал розвідки і видобутку в Україні такий - і це свого роду моя заява: Україна може стати Техасом в Європі", - сказав він.

"Я нагадую людям, які 10 років тому нам (в Техасі. - Ред.) розповідали, що в світі вже видобуто все викопне паливо. Вони називали той час піком видобутку нафти, пам'ятаєте? Якийсь чоловік подорожував по країні, розповідаючи про піки видобутку нафти. А ці ресурси завжди були там, а інновації і технології дозволили нам отримати доступ до них. І сьогодні США є країною номер один у видобутку нафти і газу в світі", - сказав Перрі, який був губернатором штату Техас протягом 2000-2015 років.

Водночас Перрі повідомив, що багато американських компаній зацікавлені у співпраці з Україною: "У нас є багато компаній, які будуть зацікавлені прийти сюди і поспілкуватися з українським урядом з питання геологічної розвідки, прокладки планованих трубопроводів, інфраструктурного потенціалу, який дає багатьом громадянам України роботу і поліпшення якості їхнього життя".

За його словами, США продовжують протистояти будівництву газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", які дозволять Росії обійти Україну в транзиті газу в Європу.

Європейська правда

Теми: УкраїнаСША
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