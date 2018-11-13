Радари TruCam уже зафіксували понад 8 тисяч перевищень швидкості руху

З моменту впровадження системи TruCam патрульна поліція зафіксувала понад 8 тисяч перевищень швидкісного режиму на дорогах.

Про це під час прес-конференції сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає "Укрінформ".

"Приблизно місяць тому, 15 жовтня, патрульною поліцією було запущено вимірювання швидкості за допомогою лазерних вимірювачів.

Станом на сьогодні за менше як місяць використання ми маємо понад 8 тисяч зафіксованих випадків перевищення дозволеної швидкості руху, 8 тисяч складених матеріалів щодо перевищення дозволеної швидкості руху", - повідомив Білошицький.

"Ще раз наголошу - ми робимо це перш за все для того, щоб в превентивній мірі впливати на це правопорушення, для того, щоб знизити швидкість на наших дорогах",- додав він.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції зазначив, що на офіційному сайті Нацполіції розміщено карту розміщення приладів вимірювання швидкості.

Як повідомлялося, з 8 жовтня патрульна поліція почала використовувати радари вимірювання швидкості TruCam.

До 15 жовтня радари працювали у пілотному режимі, і водіїв-порушників не штрафували.

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