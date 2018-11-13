Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Радари TruCam уже зафіксували понад 8 тисяч перевищень швидкості руху

Вівторок, 13 листопада 2018, 05:42

З моменту впровадження системи TruCam патрульна поліція зафіксувала понад 8 тисяч перевищень швидкісного режиму на дорогах.

Про це під час прес-конференції сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає "Укрінформ".

"Приблизно місяць тому, 15 жовтня, патрульною поліцією було запущено вимірювання швидкості за допомогою лазерних вимірювачів.

Станом на сьогодні за менше як місяць використання ми маємо понад 8 тисяч зафіксованих випадків перевищення дозволеної швидкості руху, 8 тисяч складених матеріалів щодо перевищення дозволеної швидкості руху", - повідомив Білошицький.

"Ще раз наголошу - ми робимо це перш за все для того, щоб в превентивній мірі впливати на це правопорушення, для того, щоб знизити швидкість на наших дорогах",- додав він.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції зазначив, що на офіційному сайті Нацполіції розміщено карту розміщення приладів вимірювання швидкості.

Як повідомлялося, з 8 жовтня патрульна поліція почала використовувати радари вимірювання швидкості TruCam.

До 15 жовтня радари працювали у пілотному режимі, і водіїв-порушників не штрафували. 

Читайте також: "Зупинити "махновщину" на дорогах, або Коли запрацює фото- та відеофіксація"

Теми: дорогиполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
дороги
Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Це битва України, вони її планують
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
У центрі Києва перекриють вулиці
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: