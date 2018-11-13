Херсонські школи через холодні батареї закрили до кінця тижня

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Вівторок, 13 листопада 2018, 14:29

З 14 до 17 листопада у херсонських школах через відсутність теплопостачання призупинено освітній процес.

Учні 13 шкіл, до яких теплоносії постачає АТ "Херсонська ТЕЦ", йдуть на вимушені канікули, повідомляє офіційний сайт Херсона.

Аби виконати у повному обсязі навчальні плани, у школах № 4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Фізико-технічному ліцеї, Центрі освіти молоді, спецшколі №1 ущільнять програму.

Заклади дошкільної освіти (№ 7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87) працюватимуть у звичайному режимі, але зі встановленням обігрівальних пристроїв у ігрових та спальних кімнатах.

Діти, які не відвідуватимуть дитячі садки у період відсутності центрального теплопостачання, вважатимуться відсутніми з поважних причин.

Станом на 13 листопада Херсонська ТЕЦ так і не надала тепло до закладів освіти міста.

Теми: Херсон опалення
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